Вчера, 8 октября, в шведском Мальме официально открыли статую великому футболисту Златану Ибрагимовичу. На памятник ушло 500 кило бронзы. Высота скульптуры - 2,7 метра.

Сам футболист присутствовал на торжественной церемонии и выложил в своем Facebook фото, подписав его: "Мы - шведы".

Фото: facebook.com/ZlatanIbrahimovic/

Работа над памятником шла два года. Национальная федерация футбола еще в 2016 решила увековечить Златана, которого десять лет подряд называли лучшим футболистом Швеции. Тогда же футболист и поработал моделью для статуи.

Изначально памятник должен был располагаться у "Френдс-Арены" в Стокгольме, где Златан Ибрагимович забил гол через себя в ворота сборной Англии. Но затем статую решили перенести в Мальме, где Златан родился и начинал футбольную карьеру.

"Вы приезжаете в Нью-Йорк и видите Статую свободы. Вы приезжаете в Швецию и видите статую Златана", - сказал на открытии сам форвард.

Напомним, что сейчас Златан Ибрагимович выступает в США за клуб Лос-Анджелес Гэлакси. В 29 играх МЛС у шведа 30 голов и 7 ассистов. Контракт действует до 31 декабря 2019 года, а сам форвард готов вернуться в Манчестер Юнайтед.

Ранее "Страна" рассказывала, что в команду всех времен и народов Златан включил 11 Ибрагимовичей.