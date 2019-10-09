В США могут допросить Майкла Коэна, бывшего адвоката Дональда Трампа, который с мая текущего года отбывает наказание за мошенничество. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает CNN.

Для дачи показаний Коэн может быть переведен в Нью-Йорк. Его допрос запланирован на октябрь. Бывший адвокат Трампа должен будет встретиться с главным советником прокурора округа Нью-Йорк Сайрусом Вэнсом и руководителем отдела по борьбе с экономическими преступлениями.

При этом последний раз Коэна допрашивали не так давно - в августе текущего года. Ряд юристов под руководством Вэнса беседовал с ним в рамках расследования в отношении группы компаний Trump Organization. Это произошло спустя непродолжительное время после того, как было возобновлено расследование в отношении руководства Trump Organization.

Напомним, Майкл Коэн отбывает трехлетний уголовный срок за банковское и налоговое мошенничество. Он дал в конгрессе показания против Трампа и признал, что солгал о сроках строительства Trump Tower в Москве.