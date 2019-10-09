На заседании в среду, 9 октября, депутаты Европарламента обсудят ситуацию в Украине. Об этом пишет "Радио Свобода".

Согласно расписанию Европейского парламента, на заседании в Брюсселе 9 октября запланированы дебаты по поводу ситуации в Украине. Они состоятся во второй половине дня.

Напомним, 3 июля в Европейском парламенте нового созыва избрали своего президента. Им стал представитель прогрессивного альянса социалистов и демократов родом из Италии Давида-Мариа Сассоли.

Также мы писали, что в июле в Европарламенте приняли резолюцию с призывом к РФ освободить всех украинских политзаключенных. Это первый документ, касающийся России, принятый новым созывом Европарламента. За проголосовали 458, против высказались 80 евродепутатов. Ещё 89 решили воздержаться.