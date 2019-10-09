Во вторник, 8 октября, депутаты итальянского парламента приняли конституционную реформу, в соответствии с которой примерно на треть сократится количество парламентариев. Об этом со ссылкой на римские СМИ пишет "Интерфакс-Украина".

Соответствующий законопроект поддержали 553 депутата, 14 проголосовали против, двое воздержались. Теперь общее количество парламентариев уменьшится с 945 до 600. Число депутатов должно сократиться с 630 до 400, сенаторов - с 315 до 200, причем не более пяти мест будет предоставляться пожизненным сенаторам. В жизнь изменения будут воплощены с 2023 года, когда в стране пройдут очередные парламентские выборы.

Проведение этой реформы - одно из предвыборных обещаний "Движения Пять звезд", по мнению которого, подобная мера позволит экономить по 100 млн евро в год и сделает работу парламента более эффективной.

В настоящее время парламент Италии считается одним из самых многочисленных законодательных органов в мире и занимает третье место по этому показателю. Наибольшее количество членов парламента насчитывается в Китае (около 3 тыс.), далее следует Великобритания (около 1,4 тыс. человек).

Напомним, Зеленский предложил Раде сократить число народных депутатов и отменить мажоритарку.

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