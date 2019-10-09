В селе Семеновка, что расположено в Днепропетровской области, произошел казусный случай, который мог закончиться трагически. Здесь пожилой пенсионер зачем-то полез в колодец и застрял там. Самостоятельно 82-летний мужчина не мог выбраться из каменной ловушки и освобождать его прибыли спасатели и врачи.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области.

Фото и видео: dp.dsns.gov.ua

"8 октября в 13:13 на пункт связи 56-й государственной пожарно-спасательной части в поселке городского типа Томаковка поступило сообщение о том, что в селе Семеновка, по улице Вишневая пожилой мужчина застрял в колодце и не может самостоятельно выбраться.

По указанному адресу было направлено спасательное отделение 56-й ГПСЧ. На месте происшествия спасатели установили, что пенсионер, 1937 года, оступился и застрял во время спуска по лестнице в колодезную яму.

С помощью спасательной веревки его достали из колодца и передали сотрудникам Томаковской скорой медицинской помощи. При падении мужчина не пострадал и потом отказался от госпитализации. К спасательным работам было привлечены 4 человека личного состава и 1 единица специальной техники", - уточнили в пресс-службе ГСЧС.

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