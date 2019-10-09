Израильские археологи сделали уникальное открытие. На севере страны ученые раскопали самый настоящий мегаполис эпохи бронзового века, которому не менее 7 000 лет. Об этом в своем сюжете сообщает ТСН.

Для бронзового века такие находки и такие поселения уникальны, потому что традиционно считается, что наши предки в то время жили только в деревнях и занимались лишь собирательством, охотой и только-только осваивали сельское хозяйство.

В найденном поселении была разветвленная система улиц и площадей, а также дренажные сооружения. Еще одна уникальная находка - храм этого города. Религиозных святынь бронзовой эпохи до настоящего времени археологам известно лишь несколько.

Примечательно, что обнаружили древний мегаполис случайно, когда строители готовились к прокладке автомагистральной развязки в поселке Хариш.

Видео: ТСН

Ранее "Страна" сообщала, что археологи обнаружили первое свидетельство осады Иерусалима крестоносцами в XI веке.

Так же мы рассказывали, что на раскопках бывшей столицы скифов археологи нашли римские застежки и шведские деньги.