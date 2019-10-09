После того как Белый дом официально уведомил Конгресс США об отказе в сотрудничестве по процедуре импичмента, ответ конгрессменов не заставил себя долго ждать.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пэлоси в своем ответе на письмо администрации президента США обвинила Дональда Трампа в попытке скрыть свои отношения с Украиной.

"Какое-то время президент пытался сделать нормой беззаконие. Теперь он пытается сделать беззаконие добродетелью", - говорится в заявлении Нэнси Пэлоси.

По ее мнению, письмо Белого дома является попыткой "прикрыть свое предательство демократии и настаивать на том, что президент стоит выше закона", а также скрыть факты оказания давления администрацией Трампа на иностранные державы по вмешательству в выборы 2020 года.

"...Мы наблюдаем растущее количество доказательств того, что президент Трамп злоупотреблял своим служебным положением и нарушил свою клятву "защищать, оберегать и охранять Конституцию, - убеждена Пэлоси. - Мистер президент, Вы не стоите выше закона. Вы будете привлечены к ответственности".

Заявление спикера Палаты представителей стало ответом на письмо из Белого дома, в котором администрация США заявила об отказе участвовать в инициированном конгрессменами-демократами расследовании, направленном на импичмент президенту.

Позднее спикер Белого дома Стефани Гришэм подтвердила, что администрация США не станет участвовать в расследовании. Она также заявила, что целью "упражнений политического театра" демократов является отмена результатов выборов 2016 года.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп запретил послу США в ЕС давать показания в Конгрессе по разговору с Зеленским.