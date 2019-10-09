Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий продолжает кадровую чистку во вверенном ему хозяйстве. После увольнения руководителей Одесского, Черноморского и Белгород-Днестровского морских портов, своих должностей лишились еще два крупных руководителя на местах.

"Вчера, 8 октября, Владислав Криклий подписал приказы о прекращении полномочий Дмитрия Чалого на посту председателя правления ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" и о прекращении полномочий Игоря Ткачука в должности начальника Одесского филиала государственного предприятия "Администрация морских портов Украины".

Дмитрий Чалый и Игорь Ткачук уволены с работы. Основание для увольнения - пункт 5 части 1 статьи 41 Кодекса законов о труде (прекращении полномочий должностных лиц).

Владислав Криклий заявил, что начатое им обновление менеджмента в украинских портах будет продолжаться до полной перезагрузки", - пояснили в пресс-службе министерства.

Ранее "Страна" сообщала, что министр Криклий опроверг возобновление перевозок в Крым.