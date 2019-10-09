В Европе действует глубоко законспирированное подразделение ГРУ России главная цель которого - дестабилизировать обстановку в странах Запада. Это подразделение причастно к попытке госпереворота в Черногории, "кампании по дестабилизации" в Молдове, а также к отравлениям болгарского бизнесмена Эмилиана Гребева и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

Речь идет о подразделении 29155 Главного разведывательного управления РФ (ГРУ, с 2010 года - Главное управление Генерального штаба РФ), пиередает газета The New York Times со ссылкой на сотрудников разведки в четырех западных странах.

Источники отмечают, что хотя западные разведслужбы изначально подозревали в этих атаках Россию, эти инциденты расследовались как отдельные несвязанные эпизоды. Теперь агенты служб безопасности в странах Запада пришли к выводу, что эти операции и, возможно, многие другие, являются частью скоординированной и постоянной "кампании по дестабилизации Европы". По их версии, ее проводит элитное сверхсекретное подразделение российской разведки, которое квалифицируется на "подрывной деятельности, саботаже и убийствах".

По данным The New York Times, группа, известная как подразделение 29155, действовала по меньшей мере десять лет, однако власти стран Запада узнали о ее существовании недавно. Впервые его выявили в 2016 году после неудавшегося госпереворота в Черногории, однако масштабы деятельности западные спецслужбы осознали только после отравления Скрипалей в 2018 году.

Подразделение размещается в московской штаб-квартире 161-го учебного центра специального назначения. Ряд его сотрудников, как утверждается, участвовали в афганской и чеченских войнах, а также в конфликте в Украине.

Как часто подразделение мобилизуют для операций неизвестно, сказали газете представители разведки в четырех странах. По мнению западных спецслужб, о существовании этого подразделения, скорее всего, не знают даже другие сотрудники ГРУ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которому газета направила запрос о подразделении 29155, перенаправил журналистов в Минобороны РФ.

Ранее "Страна" сообщала, что Скрипаль передал разведчикам Британии данные о коррупционной схеме Николая Патрушева.