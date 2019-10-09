Градус противостояния между Белым домом и Конгрессом США продолжает нарастать. Администрация президента отказалась сотрудничать с Палатой представителей в процедуре расследования относительно импичмента Дональда Трампа. Об этом сообщает ВВС.

Белый дом заявил, что не будет сотрудничать с расследованием относительно импичмента, инициированного демократами. Это усиливает напряженность между законодательной и исполнительной ветвями власти на фоне возмущений демократов, что администрация Трампа препятствует их следственным действиям.

Адвокат Белого дома Пэт Чиполлоне отправил письмо спикеру Палаты представителей от демократов Нэнси Пелоси и трем председателям Комитетов. Он обвинил их в организации расследования, "которое нарушает соблюдение конституционных норм", в частности, не проведя голосование перед началом расследования.

Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани так же подчеркнул, что не будет сотрудничать со следствием в Палате представителей. По его словам, он не представляет, что кто-то из действующей администрации появится на слушаниях в Конгрессе.

Ранее президент Трамп признался, что отдал распоряжение Госдепартаменту заблокировать запланированные слушания в Палате представителей с участием посла США при ЕС Гордона Сондленда. Этот дипломат является одной из ключевых фигур в деле, касающемся возможного давления Белого дома на Украину.

Представители Демпартии заявили, что расценивают эти действия как препятствие расследованию относительно импичмента президента США.