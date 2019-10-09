"Слуга народа" Алексей Кучер является претендентом на пост председателя Харьковской областной государственной администрации.

Об этом свидетельствует его декларация о доходах за 2018 год, опубликованная на портале Национального агентства по вопросам противодействия коррупции 8 октября.

Также депутат подтвердил "Радіо Свобода", что является претендентом на эту должность.

"Моя кандидатура еще не согласована, я просто кандидат. Но как кандидат я обязан заполнить декларацию", – сказал он.

Назначение главы облгосадминистрации согласовывает Кабмин, после чего президент подписывает соответствующее распоряжение. Кучер не исключил, что на заседании 9 октября правительство рассмотрит его кандидатуру.

Как писала "Страна", в декларации Кучера указано, что в 2018 году у него и его супруги Виктории не было доходов. Однако нардеп указал, что имеет 77 биткоинов на сумму почти $299,2 тыс., а также $87 тыс. наличными. У жены Кучера, согласно декларации, есть $205 тыс. наличными. Судя по декларации, семья депутата не хранит сбережения на банковских счетах.

Нардеп с женой задекларировали три квартиры в Харькове, два земельных участка и дом в Харьковской области.

Кроме того, согласно документу, семья Кучера имеет грузовой и четыре легковых автомобиля, в том числе купленный в 2017 году Lexus NX 200T. Также нардеп и его жена владеют часами Rolex. Также Кучер задекларировал акции в ПАО "Николаевцемент", был учредителем в ООО "Юридическая компания "Дартли Групп".

Кучера связывают с экс-пограничником Вадимом Слюсаревым, который был помощником на общественных началах Артема Пшонки – бывшего нардепа и сына экс-главы Генпрокуратуры Виктора Пшонки.

Как уже писала "Страна", Слюсарев оказывал влияние на формирование списка мажоритарщиков от пропрезидентской партии "Слуга народа". Президент Владимир Зеленский говорил журналистам, что слышал о Слюсареве, но не общается с ним.

Ранее сообщалось, что будущий одесский губернатор хранит 3 млн долларов в биткоинах и эфирах.

Также мы писали, что на пост харьковского губернатора идет 34-летний нардеп. В декларации он указал Lexus, часы Rolex и биткоины.