Националистические организации подписали меморандум штаба "сопротивления пророссийскому реваншу". Об этом сообщает пресс-служба "Национального корпуса".

Фото: nationalcorps.org

Как сообщается, координатором штаба сопротивления капитуляции в Донецкой области избран председатель Национального корпуса Донецкой области Анатолия Егорова".

Подписали соответствующий меморандум:

"Национальный Корпус Донеччина"

ВО "Свобода"

"Гайдамаки"

"Представитель Министерства по Делам Ветеранов"

"Одна Кровь Донеччина"

"Союз Ветеранов АТО Доброполье"

"Национальная Служба помощи

"Европейская Солидарность"

"Демократическая Сокира"

Кроме того 7 октября националисты подготовили к президенту, председателю Верховной Рады и народных депутатов обращение с требованиями обнародовать полный текст документа, подписанного Кучмой на встрече трехстороннего контактной группы.

Также в обращении требуют прекратить предоставление "особого статуса" ОРДЛО и начать расследование этих намерений, потому что они, как считают националисты, имеют все признаки государственной измены.

7 октября Вооруженные силы Украины и сепаратисты должны были начать разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.

6 октября лидер Нацкорпуса Андрей Белецкий вместе с ветеранами ООС прибыли в Золотое Луганской области и заявили о готовности "защищать" поселок в случае отвода войск.

В тоже время, большинство жителей поселка выступило за разведение войск.