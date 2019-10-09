На Донбассе националисты создали "штаб сопротивления капитуляции"
Националистические организации подписали меморандум штаба "сопротивления пророссийскому реваншу". Об этом сообщает пресс-служба "Национального корпуса".
Фото: nationalcorps.org
Как сообщается, координатором штаба сопротивления капитуляции в Донецкой области избран председатель Национального корпуса Донецкой области Анатолия Егорова".
Подписали соответствующий меморандум:
- "Национальный Корпус Донеччина"
- ВО "Свобода"
- "Гайдамаки"
- "Представитель Министерства по Делам Ветеранов"
- "Одна Кровь Донеччина"
- "Союз Ветеранов АТО Доброполье"
- "Национальная Служба помощи
- "Европейская Солидарность"
- "Демократическая Сокира"
Кроме того 7 октября националисты подготовили к президенту, председателю Верховной Рады и народных депутатов обращение с требованиями обнародовать полный текст документа, подписанного Кучмой на встрече трехстороннего контактной группы.
Также в обращении требуют прекратить предоставление "особого статуса" ОРДЛО и начать расследование этих намерений, потому что они, как считают националисты, имеют все признаки государственной измены.
7 октября Вооруженные силы Украины и сепаратисты должны были начать разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.
6 октября лидер Нацкорпуса Андрей Белецкий вместе с ветеранами ООС прибыли в Золотое Луганской области и заявили о готовности "защищать" поселок в случае отвода войск.
В тоже время, большинство жителей поселка выступило за разведение войск.