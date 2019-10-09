Националистические организации подписали меморандум штаба "сопротивления пророссийскому реваншу". Об этом сообщает пресс-служба "Национального корпуса".

Фото: nationalcorps.org

Как сообщается, координатором штаба сопротивления капитуляции в Донецкой области избран председатель Национального корпуса Донецкой области Анатолия Егорова".

Подписали соответствующий меморандум:

  • "Национальный Корпус Донеччина"
  • ВО "Свобода"
  • "Гайдамаки"
  • "Представитель Министерства по Делам Ветеранов"
  • "Одна Кровь Донеччина"
  • "Союз Ветеранов АТО Доброполье"
  • "Национальная Служба помощи
  • "Европейская Солидарность"
  • "Демократическая Сокира"

Кроме того 7 октября националисты подготовили к президенту, председателю Верховной Рады и народных депутатов обращение с требованиями обнародовать полный текст документа, подписанного Кучмой на встрече трехстороннего контактной группы.

Также в обращении требуют прекратить предоставление "особого статуса" ОРДЛО и начать расследование этих намерений, потому что они, как считают националисты, имеют все признаки государственной измены.

7 октября Вооруженные силы Украины и сепаратисты должны были начать разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.

6 октября лидер Нацкорпуса Андрей Белецкий вместе с ветеранами ООС прибыли в Золотое Луганской области и заявили о готовности "защищать" поселок в случае отвода войск.

В тоже время, большинство жителей поселка выступило за разведение войск.

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