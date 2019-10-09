Порошенко защищает Пашинского

Тема ареста экс-нардепа Пашинского вчера оставалась ключевой в обсуждении СМИ и соцсетей. Правда, в основном, благодаря адвокатам бывшего депутата, которые сначала заявляли, что Пашинского могут в СИЗО убить. Да еще благодаря опровергнутому слуху насчет того, что соратница арестованного Черновол намеревается голодать в поддержку Пашинского прямо возле СИЗО.

Что касается более официальных комментариев, то их практически не было. Власть никак не отреагировала ни на сам факт ареста, ни на последующие заявления.

Лишь отдельные депутаты "Слуги народа" выражали по этому поводу глубокое удовлетворение.

Единственной партией, которая отреагировала на решение суда по бывшему нардепу от "Народного фронта", оказалась "Евросолидарность" Порошенко, которая, таким образом, показала, что она является наследницей не только Блока Порошенко, но и партии Яценюка-Турчинова-Авакова.

Заявление партии Порошенко было достаточно осторожным: в нем арест назвали "политически мотивированным" решением и чрезмерной мерой пресечения, которое должно отвлечь украинцев от "провалов во внешней политике". Однако удивительно вообще то, что "Евросолидарность" отреагировала на "репрессии" в отношении Пашинского, поскольку именно к этому "соратнику" Порошенко все последние шесть лет относился отрицательно.

История взаимной нелюбви экс-президента и экс-нардепа тянется еще с Майдана, во время которого по сети гуляло видео, где во время выступления Порошенко на сцене Пашинский спрашивает: "Кто его туда пустил?".

Однако, судя по всему, сейчас не время для старых обид. Защищая Пашинского, Порошенко защищает себя. И не только потому, что юрист Андрей Портнов, которыя является главным вдохновителем дела против Пашинского, заявил об экс-президенте как "следующем на очереди".

Просто признание беспредела со стороны Пашинского может стать звеном, потянув за которое, будет признано беспределом все правление Порошенко. И потому "Евросолидарности" приходится защищать Пашинского, хотя единственная, кто в партии на самом деле переживает за него, – это Черновол.

Что сделает власть с националистами на Донбассе?

Хотя история с Пашинским затмила все, главные события вчерашнего дня на самом деле происходили на Донбассе. Там вчера собрались представители ряда националистических политсил, а также "Евросолидарности", которые подписали меморандум о создании Донецкого областного штаба "сопротивления пророссийскому реваншу". Несмотря на присутствие представителя парламентской партии, штаб возглавил местный лидер "Нацкорпуса" Егоров.

Цель штаба – взять под контроль территории, которые будет оставлять украинская армия в процессе разведения войск в Золотом и Петровском. По сообщениям "Нацкорпуса", радикалы Белецкого уже установили блокпост в Золотом.

Но вчера возникла конкуренция: о желании завести своих бойцов на оставляемые территории заявила также Украинская добровольческая армия Яроша.

В связи с такой конкуренцией ходят слухи о том, что "Нацкорпус" (или нацгвардейцы Авакова под видом "Нацкорпуса") на самом деле выполняет заказ власти, не допуская на оставляемые армией территории других радикалов. Однако каких-либо серьезных подтверждений этой версии нет.

И в любом случае нынешний кризис на Донбассе станет проверкой власти на прочность. Она уже отсрочила разведение войск в Золотом и Петровском на неделю, испугавшись как "антикапитулянтского" вече на Майдане, так и ожидаемого 14 октября марша националистов.

Однако, если у Зеленского действительно есть планы хотя бы частичной реализации Минских соглашений, противостояния с радикалами все равно не избежать, и чем раньше оно произойдет, тем меньше у националистов будет уверенности, что власть их боится. Пока же все выглядит так, что Зеленский идет по стопам Порошенко, который тоже начинал с робких попыток выполнять Минские соглашения, но закончил политикой заигрывания с радикалами.

Рынок земли: 73% против

Еще одним испытанием для Зе-команды станет вопрос о рынке земли. Вчера появились результаты соцопроса от "Рейтинга", согласно которому три четверти украинцев выступают против разрешения на куплю-продажу земли. Если точнее, то против этого выступают 73% – ровно столько, сколько проголосовало во втором туре президентских выборов за Зеленского. И 74% считают, что вопрос ввода рынка земли должен решаться на референдуме.

Безусловно, 73% "антирыночников" и 73% сторонников Зеленского – это не одни и те же люди. Однако пересечение двух "электоратов" составляет минимум 46%, а это очень много. При этом "антирыночники" оперируют ровно теми аргументами, которые использовал Зеленский перед выборами, – то есть необходимостью спросить сам народ о ключевом для него вопросе.

Земельный вопрос может стать западней для Зе. С одной стороны, сам президент и его команда уже столько раз заявляли о необходимости ввести рынок земли, что отступать уже поздно. С другой – общественное мнение настолько консервативно, что может не переварить подобную реформу. А значит, произойдет рекордный обвал рейтинга власти.

Конечно, остается надежда, что после ввода рынка земли большинство его сторонников поймут, что ничего для них не изменилось. Однако, поскольку реформа намечена на зиму с ее тарифами за отопление, велика вероятность, что рынок земли станет только первым поводом для падения рейтинга, а за ним последуют и другие. Так что к весне украинский народ в основной массе вернется к привычному состоянию ненависти к собственной власти.

"Слуги народа" уже за украинизацию школ

"Оппозиционная платформа – За жизнь" вчера выступила с заявлением, в котором потребовала от власти прекратить политику насильственной украинизации школ. Эта позиция оппозиционеров не новая – ОПЗЖ последовательно отстаивает права русских и других нацменьшинств на родной язык. Важнее то, что заявление оппозиции было вызвано комментарием министра образования Новосад, которая радостно сообщила, что с сентября 2020 года все русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения.

Хотя и министр просто озвучила то, что записано в законе об образовании, ее заявление вызвало бурю возмущения. Вполне объяснимого – потому что новая власть впервые официально заявила, что ничего в языковом вопросе менять не собирается.

Между тем, значительная часть электората Зеленского и "Слуги народа" голосовала, в том числе, за отмену насильственной украинизации. Голосовала после того, как Зеленский на дебатах сказал, что закон о госязыке надо изменить, заменив запреты стимулами. И после того, как Разумков заявил, что будет говорить на русском до освобождения Донбасса и Крыма. Естественно, электорат Зе ожидал, что вполне конкретные предвыборные обещания превратятся в конкретные решения. Но прошло всего несколько месяцев, и в защиту русского языка опять выступает только "Оппозиционная платформа". А "слуги" демонстрируют, что они уже служат не народу, а только той его части, которой раньше служил Блок Порошенко.

Украина и Россия идут к третьей газовой войне?

Газовые переговоры Украины и России при посредничестве Евросоюза, похоже, находятся все в той же мертвой точке, где они и были все последние месяцы правления Порошенко.

Вчера Москва сделала последнее предложение, которое практически ничем не отличается от ее предыдущей позиции: продлить контракт по транзиту газа через украинскую ГТС на год.

Украинская сторона при Порошенко, как известно, настаивала на новом десятилетнем контракте. Вся надежда на заключение такого контракта зиждилась исключительно на том, что Евросоюз надавит и Кремль уступит. Но давление, как видим, результата не принесло.

Была надежда, что после смены власти позиция украинской стороны изменится, что вместо давления будет сделано некое предложение, выгодное для "Газпрома" (как это обычно бывает при конструктивных переговорах). Но надежда была иллюзией хотя бы потому, что во главе "Нафтогаза" по-прежнему стоит Коболев, который и олицетворял линию давления на Москву.

Так что теперь со всей полнотой перед Украиной и Евросоюзом встает перспектива того, что никакого контракта по транзиту не будет. И 1 января 2020 года украинская труба опустеет.

Правда, предыдущий опыт газовых войн показывает, что в такой ситуации ЕС начинает давить на Украину, и та в результате подписывает более невыгодный контракт, чем могла бы сделать при плановых переговорах.

А то, что никакого десятилетнего контракта не будет, очевидно. "Газпрому" он не нужен, поскольку тот уже через год собирается вводить в строй "Северный поток-2". И по той же причине он не нужен Германии, которая через год собирается снимать сливки с нового "потока".