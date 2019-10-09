Полиция в Киеве с помощью мобильного телефона смогла разоблачить несовершеннолетнего, который совершил ДТП на чужом авто. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Как сообщается, на машине, которая принадлежит жителю столицы, подросток планировал доехать домой в Киевскую область. За несколько метров он не справился с управлением и врезался в электроопору. Убегая с места происшествия, правонарушитель не заметил, как в салоне потерял свой гаджет, поэтому правоохранители оперативно его разыскали и доставили в управление полиции.

По спецлинии 102 поступило сообщение о том, что на улице Заболотного находится авто с повреждениями. На место выехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала произошедшее.

По словам заместителя начальника Святошинского управления полиции Виталия Ясинского, правоохранители установили, что "ВАЗ-2109" принадлежит местному жителю. Он оставил автомобиль на парковке возле дома на улице Симиренко, а затем патрульные нашли его поврежденным в другом месте.

"Мы выяснили, что к исчезновению транспорта причастен 15-летний житель Киевской области. С помощью отвертки он повредил замки дверей и замок зажигания и проехал несколько метров. Затем, не справившись с управлением, он врезался в электроопору, после чего скрылся. При этом правонарушитель потерял в салоне мобильный телефон, который помог нам установить его личность. Свои действия фигурант объяснил тем, что машина была нужна ему для того, чтобы скорее доехать домой", - отметил правоохранитель.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.

После взятия объяснений у несовершеннолетнего его передали на поруки родителям, которые будут нести ответственность за поступок подростка.

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