В китайском городе Ухань открылся самый длинный в мире по протяженности основного пролета двухъярусный автодорожный мост.

Об этом сообщает Синьхуа.

"Яньшаньский мост через реку Янцзы – это самый длинный в мире подвесной мост с двумя этажами", – сказал главный конструктор моста Сю Гунги.

Так, общая длина моста составляет 4,13 км. Верхний этаж 10 моста через реку Янцзы имеет шесть полос, двигаться по которым можно со скоростью 80 км/ч, тогда как нижний ярус имеет столько же полос, но с рассчитанной скоростью 60 км/ч.

В верхней части моста есть также два тротуара для пешеходных прогулок, а нижняя часть оснащена двумя велосипедными дорожками и несколькими полосами для пешеходов.

Фото: xinhuanet.com

Отметим, что это самый длинный мост в мире с подобной конструкцией - двумя ярусами.

Самой грандиозной переправой считается 55-километровый тоннельно-мостовой переход в дельте реки Чжуцзян (Жемчужная), связал сразу три приморских города - Гонконг, Макао и Чжухай. Его открыли 23 октября 2018 года в Китае.

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