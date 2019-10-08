В пятницу, 11 октября, сборная Украины сыграет в Харькове матч отбора Евро-2020 против команды Литвы.

Перед сегодняшней открытой тренировкой на стадионе "Металист" главный тренер нашей команды Андрей Шевченко провел пресс-конференцю, на которой рассказал о готовности своих подопечных к поединку.

Об этом сообщает Укринформ.

"Команда готова к матчу. Единственное - у Миколенко есть микротравма. Он сделал обследование, и мы посмотрим, насколько серьезно это повреждение. Несколько дней он не будет тренироваться. В остальном - все в порядке", - сказал тренер.

По ело словам, сегодня одна тренировка, завтра уже две. Затем будет предигровая подготовка.

"Времени мало, поскольку у нас микроцикл. Недооценки соперников нет, мы говорили с футболистами на эту тему. Для нас это важнейший матч. Все прекрасно понимают, что в случае положительного результата наши шансы явно увеличиваются. Надеемся, что придут зрители", - сказал наставник сборной Украины.

Он также прокомментировал сообщения о своем возможном уходе из сборной тренировать "Милан".

"Я уже говорил: у меня контракт с национальной командой. У меня нет и не было планов относительно того, чтобы покинуть национальную сборную. Перед мной стоит высокая задача, я верю в коллектив, верю в нашу сборную. Я в ней нахожусь и работаю. Собираюсь доработать свой контракт со сборной Украины до конца", - заявил Шевченко.

Ранее сообщалось, что Шевченко вызвал голкипера Александрии в сборную Украины на игры с Литвой и Португалией.