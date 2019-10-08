Лидер партии "Национальный корпус" и первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий призвал всех ветеранов и украинцев ехать в Золотое на протесты, чтобы сорвать разведение войск, которое, по некоторым данным, должно начаться 9 октября, (хотя ранее министр иностранных дел Пристайко заявлял, что оно будет отложено на неделю).

Соответствующее видео размещено на YouTube-канале Нацкорпуса.

"Я прошу каждого ветерана, каждого украинца, который имеет такую возможность, ехать сюда в Золотое, протестовать тут, не давать выводить именно тут, показать свою позицию, и если тут будет несколько тысяч украинцев, они не осмелятся на то, чтобы 9-го разводить войска. Если мы выиграем девятое, то мы выиграем битву", - сказал он.

Видео: YouTube/Національний Корпус

Напомним, 1 октября текущего года спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сообщил, что по итогам очередного раунда переговоров стороны договорились возобновить с 7 октября разведение сил и средств в Золотом и Петровском.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сказал, что разведение сил и средств в Золотом и Петровском не началось из-за недавних обстрелов этих населенных пунктов.

Ранее Билецкий заявил, что обещает "защищать Золотое", если от него отойдет украинская армия.