Представители руководящего органа НАТО планируют посетить Украину 30-31 октября, то есть в канун Дня всех Святых или Хэллоуина.

Об визите в Одессу и Киев членов Североатлантического совета заявил председатель Представительства НАТО в Украине Александр Винников во время брифинга в Северодонецке Луганской области, сообщает hromadske.

"Это довольно мощный сигнал поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны НАТО. В то же время в одесский порт войдут корабли постоянной военно-морской группы НАТО", - сообщил председатель представительства НАТО в Украине.

По словам Винникова, во время визита генеральный секретарь Альянса проведет заседание комиссии Украина-НАТО в Киеве, в котором примет участие президент Владимир Зеленский.

Представители руководящего органа НАТО также встретятся с вновь избранными депутатами, новым составом правительства и представителями гражданского общества.

"Этот визит очень важен, и он подчеркнет все пункты нынешней повестки дня, имеющиеся в отношениях между НАТО и Украиной", - считает Винников.

Ранее "Страна" информировала, что украинские летчики будут дежурить в составе сил реагирования НАТО в следующем году.

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