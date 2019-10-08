Нидерландский парламент поддержал предложение CDA (Христианско-демократическая партия) о дополнительном расследовании, которое должно изучить обстоятельства незакрытия воздушного пространства над восточной Украиной во время катастрофы МН17. Об этом сообщил в Twitter депутат от CDA Крис ван Дам.

"Предложение относительно дальнейшего расследования того факта, что не было закрыто воздушное пространство над Украиной только что было принято единогласно. Мы рады, что можем поднять всю Палату в отношении #MH17", - написал в Twitter депутат от CDA Крис ван Дам.

Скриншот: Twitter/Chris van Dam

Как сообщалось, на прошлой неделе во время пленарных дебатов по вопросам расследования катастрофы МН17 депутаты Палаты представителей вновь подняли вопрос об ответственности Украины за незакрытие воздушного пространства на момент катастрофы МН17.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок повторил официальную позицию правительства об отсутствии обоснованных юридических доказательств для привлечения Украины к ответственности, и заявил, что правительство не видит причин для нового расследования по этому вопросу. В то же время, депутаты Палаты представителей, ссылаясь на выводы исследования Нидерландского Совета безопасности 2015 года, настаивали, чтобы правительство провело "инвентаризацию возможностей наиболее полного расследования фактов" незакрытия Украиной воздушного пространства.

Напомним, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит вооруженными силами РФ на оккупированном Донбассе 17 июля 2014 года. На борту авиалайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Ранее "Страна" сообщала, что главы МИД стран-участниц следственной группы обсудили расследование катастрофы МН17.