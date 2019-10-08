"Слуга народа" разработала проект закона о легализации использования марихуаны в медицинских целях.

Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на депутата фракции "Слуги народа" Евгению Кравчук.

Сообщается, что законопроект может быть внесен в Верховную Раду в ближайшие месяцы. По словам депутата, многие ее коллеги готовы поддержать инициативу о легализации медицинской марихуаны. Автором инициативы является депутат от "Слуги народа", режиссер Лео Лерос.

"Коллеги из фракции обещали зарегистрировать законопроект, который будет регламентировать легализацию медицинской марихуаны", - пояснила Евгения Кравчук.

"Это не полная легализация. Дискуссия давно ведется в обществе. Знаю, что много депутатов готовы поддержать медицинскую марихуану", - добавила депутат.

Законопроект о медицинской марихуане уже готов, но еще не зарегистрирован. "Думаю, это в ближайшие месяцы может произойти", - сказала она.

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