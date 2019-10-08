В "Слуге народа" арест Пашинского назвали нормальной работой правоохранительных органов
Расследование в отношении экснардепа Сергея Пашинского - это нормальная работа правоохранительных органов, так же действуют во всех европейских странах.
Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии "Главкому".
"Как я могу оценивать арест Пашинского, если это работа правоохранительных органов. Я даже не знаю, кто именно этим занимается. ГБР, наверное. Это их подследственность. Это должны решать правоохранительные органы", - рассказал Корниенко.
Ранее сообщалось, что Пашинского взяли под стражу до 4 декабря без права на залог.
Сам бывший нардеп заявил, что его арестовали в качестве "подарка Путина".
"Это решение судьи - подарок на день рождения Путину", - заявил Пашинский в зале суда.
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