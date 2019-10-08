Расследование в отношении экснардепа Сергея Пашинского - это нормальная работа правоохранительных органов, так же действуют во всех европейских странах.

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии "Главкому".

"Как я могу оценивать арест Пашинского, если это работа правоохранительных органов. Я даже не знаю, кто именно этим занимается. ГБР, наверное. Это их подследственность. Это должны решать правоохранительные органы", - рассказал Корниенко.

Ранее сообщалось, что Пашинского взяли под стражу до 4 декабря без права на залог.

Сам бывший нардеп заявил, что его арестовали в качестве "подарка Путина".

"Это решение судьи - подарок на день рождения Путину", - заявил Пашинский в зале суда.