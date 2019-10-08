Завершилась четырехлетняя дисквалификация экс-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини.

Таким образом, 64-летний Мишель Платини имеет право вернуться в футбол.

Об этом сообщает Football.ua.

Обладатель "Золотого мяча" уже сообщил, что имеет определенные идеи относительно возвращения в футбол. Ранее функционер заявил, что, возможно, примет участие в выборах президента Федерации футбола Франции, которые состоятся в 2020 году.

Мишель Платини также продолжает в судебном порядке оспаривать штраф, который на него наложила ФИФА - он должен заплатить 60 тысяч швейцарских франков в том случае, если примет решение вернуться к футбольной деятельности.

Напомним, в 2015 году Мишель Платини был отстранен комитетом ФИФА по этике от футбольной деятельности на 8 лет. Причиной послужил его незаконный заработок 2 млн швейцарских франков, которые были на балансе у ФИФА. Получил он их за работу советником Йозефа Блаттера. Позже дисквалификация была сокращена до 4 лет, которые по состоянию на сегодняшний день уже прошли.