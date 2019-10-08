Шахтеры в Луганской области объявили забастовку и отказываются спускаться в забой, требуя, чтобы им погасили долги. Во вторник, 8 октября, в первую смену прекратили добычу угля горняки ГП "Шахта "Новодружеская", которая входит в состав ОАО "Лисичанскуголь".

Об этом сообщил на своей странице в Facebook нардеп , глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По его словам, горняки отказываются приступать к работе, требуя погашения задолженности по заработной плате в размере 120 млн грн.

"Горняки соседней шахты имени Капустина в городе Привольнянске предупредили администрацию предприятия, со второй смены также прекратят работу. Между тем на шахте "Горная" ГП "Первомайскуголь" уже вторые сутки не спускаются в забой горняки. Их требование аналогичное - погашение задолженности по заработной плате. Шахтеры настроены решительно. А потому, если им в ближайшее время не заплатят заработанное тяжелым трудом, протестные действия они готовы перенести в столицу", - написал Волынец.

Также он сообщил, что направил телеграмму о сложившейся ситуации премьер-министру Украины Алексею Гончаруку, потребовав немедленного решения правительства о выплате шахтерам долгов по зарплате за июнь-сентябрь.

"Относительно более двадцати пяти тысяч горняков нарушено конституционное право на своевременную оплату труда. Десятки тысяч шахтерских семей лишены средств к существованию. Уже начались стихийные акции протеста в Луганской и Донецкой областях. Если завтра, 9 октября, на заседании Кабинета министров не будет принято необходимых решений - ответственность за массовые протесты полностью ляжет на правительство". – заявил Волынец.

Скриншот: Facebook/Михайло Волинець

Ранее сообщалось, что в Украине выросли долги по зарплате. Самые большие задержки - на востоке.

Напомним, в Украине средняя номинальная зарплата штатных работников в августе 2019 года сократилась на 4% по сравнению с июлем 2019 и составила 10,573 тыс. грн.