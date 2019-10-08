В Офисе президента Украины выбрали кандидата на пост губернатора Одесской области. Об этом сообщили источники в ОП, передает "Думская".

Как сообщается, если ничего не изменится, то в ближайшие дни главой облгосадминистрации должен стать предприниматель Максим Куцый, который, по данным издания, считается креатурой министра внутренних дел Арсена Авакова.

Отмечается, что в реестре Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции появилась его декларация с соответствующей пометкой.

В документе указано, что будущий губернатор женат и воспитывает сына. Его доход за прошлый год составил 3,7 млн грн, в том числе почти 2 млн - от предпринимательской деятельности. Доход жены Куцого составил 865 тысяч грн.

У семьи есть две квартиры площадью 61,8 и 70,5 кв. м в Киеве и земельный участок площадью 1200 квадратных метров в селе Старые Петровцы Вышгородского района Киевской области. Передвигается Максим Куцый на Audi A4 Sline стоимостью 470500 грн.

Также семья задекларировала трое наручных часов торговых марок Parmigiani Fleurier и Rolex и крупную суммы наличными — 235 тысяч долларов США. В банке Куцый хранит 2300 евро и 246284 грн. Еще 2,7 млн долларов у него в криптовалютах биткойн и этериум.

Скриншот: declarations.com.ua

Максим Куцый — конечный бенефициар ряда киевских фирм: ООО "Сервис и менеджмент" (строительство), "Медийный партнер" (рекламное агентство), "Цифровое партнерство" (информационные услуги), "Сити корпус" (строительство).

До этого президент Зеленский заявил, что выбирает из пяти кандидатур: бизнесмена Андрея Андрейчикова, общественного деятеля Татьяны Петракевич, депутата горсовета и преподавателя Ольги Квасницкой, Максима Куцого и бывшего директора юрдепартамента мэрии Максима Болдина.

Ранее сообщалось, что на пост харьковского губернатора идет 34-летний нардеп. В декларации он указал Lexus, часы Rolex и биткоины.

Также мы писали, что у Зеленского готовятся поменять губернаторов Харьковской и Киевской областей.