Столичные полицейские через два года задержали подозреваемого в убийстве киевлянина. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Злоумышленник, который обоснованно подозревался в убийстве, скрывался на территории Российской Федерации, откуда впоследствии экстрадировали после сбора необходимой доказательной базы. Сейчас он находится в следственном изоляторе столицы.

Отмечается, что в октябре 2017 года в столичной полиции позвонил мужчина с сообщением о том, что после аварийного открытия дверей квартиры на улице Метрополита Липковского он обнаружил труп коллеги с признаками насильственной смерти. В адрес немедленно выехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала преступление.

Как рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, правоохранители осмотрели помещения и пообщались с заявителем и другими свидетелями происшествия. Полицейские установили, что владелец помещения не вышел на работу, на телефонные звонки не отвечал, а затем коллеги решили посетить лично, чтобы узнать причину отсутствия его на работе. В квартире его обнаружили мертвым, также исчез автомобиль, которым пользовался убитый.

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 115 (Умышленное убийство из корыстных побуждений) и ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. С места происшествия криминалисты изъяли вещественные доказательства, после проведения экспертизы приобщили к материалам уголовного производства.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Правоохранители установили личность подозреваемого, это 22-летний знакомый убитого, и выяснили, что он скрывается на территории другой страны. Поэтому ему заочно сообщили о подозрении в совершении преступлений и объявили в международный розыск. В январе этого года при содействии Департаментов уголовного розыска и Международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Украины установили местонахождение и задержали подозреваемого на территории Российской Федерации в городе Санкт-Петербург. На днях его передали нашим оперативникам. Соломенским районным судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", - добавил Андрей Крищенко.

Видео: youtube.com

Мы уже писали о том, что речь идет об украинском кикбоксере Вадиме Оленчике, экстрадированном из России.

По данным открытых источников, двукратный чемпион мира по кикбоксингу, чемпион Европы и пятикратный чемпион Украины по тайскому боксу Оленчик с конца 2017 года разыскивался по делу об убийстве в Киеве знакомого с последующим угоном автомобиля.

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