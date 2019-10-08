Президент США Дональд Трамп после своего решения о немедленном выводе войск из Сирии, которое может вызвать новый виток конфликта в регионе, пообещал защитить сирийских курдов от угрозы со стороны Турции и продолжать их поддержку оружием.

Об этом американский президент написал во вторник в серии Twitter-сообщений.

"Мы очевидно в процессе вывода войск из Сирии, но ни в коем случае мы не откажемся от курдов, которые являются удивительными людьми и замечательными бойцами. Также наши отношения с Турцией, торговым партнером и партнером по НАТО, являются очень хорошими", - отметил Трамп в одном из сообщений.

Он отметил, что Турция имеет большое курдское население. По его словам, в Анкаре "в полной мере осознают, что, хотя у нас в этом районе Сирии осталось всего 50 солдат, пока они не будут выведены, любые принудительные или ненужные боевые действия со стороны Турции будут иметь разрушительные последствия для их экономики и их очень хрупкой валюты".

Глава Белого дома также добавил: "Мы помогаем курдам финансово и оружием".

Фото: twitter.com

Накануне президент США после разговора с президентом Турции, без консультаций с Пентагоном, Госдепартаментом, Советом нацбезопасности единолично заявил о выводе американских сил из северной и северо-восточной части Сирии. Он также сообщил, что передает контроль над этой территорией Турции.

В этом регионе проживают сирийские курды, которые являются партнерами США в коалиции противостояния ИГИЛ. Именно курды были главным компонентом сухопутных сил против ИГ в операциях под руководством США. В то же время турецкая сторона считает курдов угрозой и находится с ними в состоянии вооруженного противостояния.

Решение Трампа вызвало новый скандал в США и возмущение в официальных кругах Вашингтона, в том числе в руководстве Республиканской партии в Конгрессе Соединенных Штатов.

Напомним, что Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции исходя из своей "исключительной мудрости".

Также мы писали о том, что сенатор Грэм с матом прокомментировал решение Трампа вывести войска из Сирии.