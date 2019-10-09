Неподача декларации служащим в соответствующий срок характеризуется лишь прямым умыслом, то есть должностное лицо должно осознавать общественно опасный характер своего деяния, предусматривать его общественно опасные последствия и желать их наступление. Соответствующее положение содержит постановление Кассационного уголовного суда Верховного Суда от 10 сентября 2019 года по делу № 200/18903/17, пишет Лига.

Согласно приговору местного суда лицо осуждено по ст. 366-1 УК (декларирование недостоверной информации) к наказанию в виде штрафа в размере трех тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, а именно на сумму 51 000 грн. с лишением права занимать должности в органах государственной власти, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях или организациях всех форм собственности, связанных с исполнением функций государства или местного самоуправления, а также с исполнением организационно-предписывающих или административно-хозяйственных обязанностей, на срок 2 года.

Согласно приговору инспектор патрульной полиции при увольнении со службы, достоверно зная об обязательности подачи путем заполнения на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции декларации лица, уполномоченного на исполнение функций государства или местного самоуправления, в связи с прекращением деятельности, связанной с исполнением функций государства преднамеренно не подал декларацию в соответствующий срок.

Апелляционный суд приговор местного суда отменил, а уголовное производство закрыл в связи с отсутствием в его деянии состава уголовного правонарушения.

ВС согласился с решением апелляционного суда, учитывая следующее.

Для привлечения лица к уголовной ответственности по ст. 366-1 УК должно быть установлено и доказано, что служащий знал об обязанности подать декларацию, предусмотренную ст. 45 Закона "О предотвращении коррупции" о сроке ее подачи, однако осознанно по любым мотивам решил не подавать декларацию и преднамеренно не подал ее.

Апелляционный суд обратил внимание, что при решении вопроса о наличии или отсутствии в действиях инспектора состава преступления, вопреки требованиям ст. 91 УПК остались недоказанными форма вины, цель и мотив его совершения. Ни одно из доказательств, которые суд первой инстанции положил в основу обвинительного приговора относительно инспектора, не подтверждает наличие умысла последнего не подавать декларацию при увольнении.

Апелляционный суд правильно обратил внимание на то, что свидетель, осуществлявший ознакомление личного состава подразделения полиции с порядком подачи деклараций, объяснил, что сам не знает, когда должна быть подана декларация лица, уполномоченного на исполнение функций государства или местного самоуправления, в связи с прекращением деятельности, связанной с исполнением функций государства, за период, который не был охвачен ранее поданными декларациями.

Извлечение из приказа об увольнении лейтенанта полиции по собственному желанию не содержит данных об информировании обвиняемого относительно обязанности представления декларации в связи с увольнением.

Указанное опровергает позицию прокурора относительно наличия у инспектора умысла о неподаче декларации, которую он подал после уведомления о подозрении.

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