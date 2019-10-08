В случае падения дерева на автомобиль, если в балансе исполнительного комитета или любой другой организации нет информации об этом дереве, несет ответственность местный совет, передает Юрлига.

Как сообщается, соответствующее положение содержит постановление Кассационного административного суда Верховного Суда от 4 сентября 2019 года по делу № 200/22129/16-ц.

Владелец авто, на которое упало дерево, обратился в суд с иском к городскому совету и коммунальному предприятию в котором просил взыскать с ответчиков 51 059,31 грн на возмещение материальных убытков, 1 300 грн - стоимость оплаты вывода и 10 000 грн морального вреда.

Местный суд частично удовлетворил исковые требования. Взыскано с городского совета 55 489,31 грн.

Постановлением апелляционного суда апелляционную жалобу владельца авто и городского совета удовлетворили частично. Решение местного суда отменено и принято новое решение об отказе в удовлетворении иска.

В кассационной жалобе владелец авто просил отменить принятые по делу судебные решения и принять новое решение об удовлетворении исковых требований, ссылаясь на нарушение судом норм материального и процессуального права.

Он мотивировал это тем, что апелляционный суд не учел, что придомовые территории являются объектом благоустройства населенных пунктов, а за зеленые насаждения на объектах благоустройства отвечает КП "Міськзеленбуд" в соответствии со ст. 17 Закона "О благоустройстве населенных пунктов", а потому в соответствии со ст. 1166 ГК имущественный вред, нанесенный истцу в следствие бездеятельности со стороны КП "Міськзеленбуд" должен возмещаться в полном объеме тем, кто его нанес.

ВС кассационную жалобу владельца ТЗ удовлетворил частично, постановление апелляционного суда отменил, а решение суда первой инстанции оставил в силе, учитывая следующее.

Имущественный вред, нанесенный неправомерными решениями, действиями или бездеятельностью личным неимущественным правам физического или юридического лица, а также вред, нанесенный имуществу физического или юридического лица, возмещается в полном объеме тем, кто его нанес.

В соответствии с Законом "О благоустройстве населенных пунктов" граждане в сфере благоустройства населенных пунктов имеют право обращаться в суд с иском о возмещении вреда, причиненного имуществу или здоровью граждан вследствие действий или бездеятельности балансодержателей объектов благоустройства.

Содержание и благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома, прилегающих к нему зданий, сооружений проводится балансодержателем этого дома или предприятием, учреждением, организацией, с которым балансодержателем был заключен соответствующий договор на содержание и благоустройство придомовой территории.

Анализ приведенных норм, с учетом определенных граждански-процессуальным законодательством принципов состязательности и диспозитивности гражданского судопроизводства, дает основания для заключения, что законодательством не возлагается на истца обязанность досказывания вины ответчика в причинении вреда. Вместе с тем потерпевший должен доказать надлежащими доказательствами факт нанесения вреда при участии ответчика, размер нанесенного вреда, а также факт того, что именно ответчик виновен в нанесении вреда.

В соответствии с п. 5.5. Правил содержания зеленых насаждений в населенных пунктах Украины ответственными за сохранение зеленых насаждений, надлежащий уход за ними является: на объектах благоустройства государственной или коммунальной собственности - балансодержатели этих объектов; на территориях учреждений, предприятий, организаций и прилегающих территориях - учреждения, организации, предприятия; на территориях земельных участков, отведенных под строительство, - застройщики или владельцы этих территорий; на бесхозяйственных территориях, пустырях - местные органы самоуправления; на частных усадьбах и прилегающих участках - их владельцы или пользователи.

Таким образом, балансодержателем зеленых насаждений является уполномоченное органом местного самоуправления предприятие, отвечающее за содержание и сохранение зеленых насаждений.

Впрочем, в этом случае городской совет не передал дерево на баланс ни одному предприятию, учреждению или организации.

Как определили в ВС, в таком случае ответственность за падение ствола дерева будет возложена на органы местного самоуправления в лице горсовета, так как дерево располагалось на земле коммунальной собственности, которой владеет территориальная община.

Ранее сообщалось, что суд решил, что банк не отвечает за ценности в сейфах, пока клиент не докажет, что их туда положил.

Также мы писали, что банк не вернет украденные со счета деньги, если клиент сам сообщил свои реквизиты.