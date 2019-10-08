Полиция Киева задержала мужчину по подозрению в изнасиловании дочери. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.

Сообщается, что на спецлинию 102 поступило сообщение от 16-летней жительницы города Тараща, что в лесу ее избил и изнасиловал родной отец. По вызову на домашний адрес прибыла следственно-оперативная группа. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Местный житель находился дома, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения. Дочь на то время уже забрали в местную районную больницу на обследование.

По признакам преступления открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Свою вину мужчина не признает. Уверяет, что этого не совершал. Продолжается следствие.

Фото: kv.npu.gov.ua

Напомним, что в Киеве безработный эксгибиционист ходил по больницам и развращал детей.

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