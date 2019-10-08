В партии Слуга народа собираются изменить административно-территориальное устройство страны, объединив области в регионы, а районы - в округа. Об этом сообщил замглавы фракции СН Александр Корниенко, передает Интерфакс-Украина.

Как рассказал Корниенко, базовой административной единицей станут громады, которые планируется укрупнить. 10-15 громад составят округ, который возглавит префект. На уровне областей планируется назначение областными советами глав исполнительных органов, которым будут переданы полномочия. При этом планируется принять закон о службе в органах местного самоуправления, который давал бы социальные гарантии местным чиновникам, но запрещал бы входить в исполкомы депутатам, чтобы меньше политизировать их работу.

Параллельно на уровне области также будет назначаться префект, который должен координировать работу центральных органов исполнительной власти на местах и следить за законностью решений местного самоуправления.

Чтобы провести эту реформу необходимо менять Конституцию, в которой сейчас не предусмотрены ни ни округа, ни регионы, ни префекты, а потом принимать соответствующие законы. По словам Корниенко, в конце ноября будет создан проект нового административно-территориального устройства, после чего начнется его обсуждение с обществом.

Напомним, 3 октября был принят в первом чтении законопроект о столице, который разделяет полномочия главы КГГА и мэра Киева и восстанавливает районные советы.

Ранее сообщалось, что в "Слуге народа" предложили продавать украинскую землю иностранным гражданам.