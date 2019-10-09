Пока киевляне ждут, когда в их квартирах включат батареи, стали известные новые тарифы на отопление. По ним жители столицы будут оплачивать коммунальные услуги в отопительном сезоне - 2019-2020.

Несмотря на то, что батареи должны стать горячими в ближайшее время, тарифы официально не огласили. "Страна" первой выяснила, платежки с какими цифрами придут жителям столицы уже в ноябре.

На сайте "Киевтеплоэнерго" выставлен проект тарифов для производителей тепла (ТЭЦ). Для населения - 1250 гривен вместо нынешних 964,10 гривен. Это означает, что речь идет о подорожании почти на 300 гривен за гигакалорию или около 30%. Проект уже прошел общественное обсуждение и по сути может быть базой для пересмотра тарифов для населения.

Итого: если действующий тариф в Киеве - 1654 гривны за гигакалорию (или 38,5 гривен за квадратный метр), то будет ориентировочно 2150 гривен за гигакалорию или 50 гривен за квадрат.

Это означает, что владелец 50-метровой двухкомнатной квартиры в Киеве заплатит за отопление 2500 гривен в месяц, что на 500 гривен больше, чем прошлой зимой.

Какие тарифы на отопление будут в других регионах Украины читайте в этой статье.

Ранее мы публиковали видео первого снега в Киеве, который пошел 7 октября.