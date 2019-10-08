Сотрудники контрразведки СБУ провели спецоперацию, в результате которой на подконтрольную украинской власти территорию вывели человека, которого в СБУ назвали "свидетелем вооруженной агрессии РФ в Украине", передает Интерфакс-Украина.

"Контрразведчики СБУ реализовали тщательно спланированную операцию, в результате которой житель г.Сорокино добровольно отказался от участия в деятельности незаконных вооруженных формирований и оставил оккупированную территорию Луганской области", - сообщает пресс-центр СБУ в понедельник.

Как установили правоохранители, из-за материальных трудностей мужчина вступил в ремонтную роту так называемого "2 армейского корпуса народной милиции ЛНР", где чинил поврежденную в боях военную технику сепаратистов.

"Однако осознал и выразил готовность дать показания относительно преступной деятельности российско-террористических войск на территории нашего государства и предоставил следствию важные доказательства вооруженной агрессии России в Украине", - говорится в сообщении.

Суд постановил освободить его от уголовной ответственности по ч.2 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины.

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