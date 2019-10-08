В пролоббированном народном депутатом от фракции "Слуга народа" Александром Ткаченко законопроекте "О поддержке кинематографии в Украине" содержатся нормы, которые позволяют приватизировать Одесскую киностудию, к которой имеет интерес сам Ткаченкл.

Об этом говорится в заявлении о преступлении, которое передали в передали в НАБУ и ГБР народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Рената Кузьмина, Василия Нимченко и Юрия Загороднего.

Его разместил Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook.

"Помните, я писал о проголосованном законопроекте "Про державу підтримку кінематографії в Україні"? Так вот, став законом, он не только заложит пятипроцентные выплаты из госбюджета производителям антироссийских фильмов, но также сделает возможной приватизацию "Одесской киностудии", большая часть акций которой пока еще принадлежит государству. И все бы ничего - все уже привыкли: война, Россия, Путин… если бы не один пикантный момент. В соответствии с декларацией, поданной 03.10.19 Александром Ткаченко, руководителем Комитета, который провел этот законопроект через сессионный зал, именно он, Александр Ткаченко и является конечным бенефициаром компаний, владеющих другой частью акций этой самой "Одесской киностудии", - написал он.

Кузьмин задался вопросом: "Как думаете, должен ли был глава Комитета Ткаченко заявить о конфликте интересов и не голосовать за этот законопроект или им, "слугам народа", можно?"

В переданном в ГБР и НАБУ заявлении о преступлении группа нардепов указывает, что в свей декларации Ткаченко обозначил, что является конечным бенефициаром ООО "Фонд развития киноискусства", ООО "Новая киноиндустрия", СИНЕМА ЛАВ ЛТД, которые прямо или опосредованно владеют частью акций Одесской киностудии.

Таким образом, говорится в документе, предоставление разрешения на приватизацию "Одесской киностудии" находится непосредственно в сфере интересов Ткаченко. "Однако он не заявил о существующем конфликте интересов и принял участие в голосовании за принятие законопроекта", - говорится в заявлении.

Парламентарии напомнили, что "Гильдия кинематографистов Одессы" неоднократно публично обращалась к президенту Украины о недопустимости "преступных сделок" по приватизации киностудии и прямо указывала на причастность к этому Ткаченко.

"Таким образом, есть все основания утверждать, что имел место конфликт интересов по статье 1 Закона Украины "О предотвращении коррупции", который заключался в том, что Ткаченко А.В. как лицо, во владении которого находятся частные компании, владеющие долей акций ПАО "Одесская киностудия", находясь на посту председателя профильного комитета, лоббировал свои интересы по приватизации акционерного общества, путем сопровождения и принятия решения о снятии моратория на приватизацию указанного предприятия", - сказано в обращении.

Депутаты считают, что в действиях Ткаченко содержатся признаки уголовного преступления по части 1 статьи 14, частью 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины "Злоупотребление властью или служебным положением".

Депутаты просят Государственное бюро расследований открыть уголовное производство по факту совершения Ткаченко преступлений по данной статье.

Фото: facebook.com

Напомним, что у Зеленского анонсировали отмену результатов 11 конкурса Госкино, на котором раздали более 1,5 миллиарда.

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