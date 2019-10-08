Минфин Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 8 октября 2018 года привлек в государственный бюджет 2,154 млрд грн. Об этом сообщает сайт Минфина.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

с погашением 08.04.2020 на сумму 27,237 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 15,65% годовых;

с погашением 30.09.2020 на сумму 7 509 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 15,09% годовых;

с погашением 12.10.2022 на сумму 2,119 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 15,42% годовых.

Напомним, что банкиры подняли доллар из-за погашений ОВГЗ, но не смогли удержать курс.

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