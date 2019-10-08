Бывший полузащитник футбольного клуба "Бавария" и немецкой сборной Бастиан Швайнштайгер заявил, что завершает свою карьеру.

Об этом один из самых известных футболистов мира сообщил на своей странице в Твиттере.

Бастиан Швайнштайгер. Фото: Twitter/Basti Schweinsteiger‏

Напомним, что 35-летний Бастиан Швайнштайгер 8 раз выигрывал чемпионат Германии в составе "Баварии", 7 раз - Кубок Германии, дважды - Суперкубок и Кубок лиги, становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка Европы и чемпионата мира среди клубов.

В составе "Манчестер Юнайтед" футболист выиграл Кубок Англии, в составе сборной Германии дважды занимал 3 место на чемпионатах мира, а в 2014 году стал победителем. В чемпионатах Европы Швайнштайгер занял со сборной 2 и 3 место.

Бастиан Швайнштайгер в своем Twitter написал слова благодарности болельщикам, своим футбольным командам, а также сборной Германии.

"Время пришло. Хочу поблагодарить всех вас и мои команды: "Баварию", "Манчестер Юнайтед", "Чикаго Файр" и сборную Германии. И, конечно, Анну Иванович и свою семью за поддержку. Спасибо", - написал футболист.

Скриншот: Twitter/Basti Schweinsteiger‏

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