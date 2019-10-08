Хозяйственный суд Киева по рассмотрению иска экс-акционеров Приватбанка (Киев) Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года между Минфином и лицами, бывшими на тот момент его акционерами, может принять окончательное решение 17 октября. Об этом сообщил юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев, пишет Интерфакс-Украина.

"Это уже было рассмотрение по сути. Изучались материалы, изучались обстоятельства. Окончательно решение по Приватбанку может быть принято 17 октября после проведения дебатов", - сказал Пожидаев по завершении заседания суда во вторник, которое началось 14:00 и продолжалось с небольшим перерывом до 18:45.

"Суд завершил рассмотрение встречного иска ПриватБанка. Закончил стадию выяснения обстоятельств дела и назначил судебные дебаты на 10:30 17 октября", - сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

Как уточнил журналистам начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук, заседание во вторник началось с рассмотрения ходатайства об остановке производства по этому делу до решения вопроса в Верховном суде относительно юрисдикции, однако судья отказалась его удовлетворить.

По его словам, после этого суд перешел к стадии исследования доказательств. Юрист Нацбанка уточнил, что со стороны государственных органов, структур и банков было подано до двух десятков томов доказательств обоснованности и правомерности действий по участию государства в выведении банка с рынка, однако суд в этот же день перешел к выяснению обстоятельств по делу.

Григорчук указал, что ответчики инициировали перед судом вопрос о возможности открыть судебное заседание хотя бы на стадии судебных прений, однако судья отказала в удовлетворении ходатайства об открытом режиме, сославшись на то, что материалы дела содержат банковскую тайну.

Напомним, национализация "Приватбанка" произошла в декабре 2016 года. Мы подробно рассказывали о ее причинах. Также "Страна" сообщала, на каких условиях Коломойский отдал свое детище властям. Впрочем, позже экс-владельцы банка заявили о том, что национализация была проведена незаконно.

В конце февраля 2019 года хозсуд Киева со второй попытки принял к рассмотрению иск Коломойского и Triantal, владевших соответственно 41,6% и 16,5% акций "Приватбанка", о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года. Однако судебные споры на этом не завершились. Например, в апреле Коломойский подал пять новых исков в Хозяйственный суд Киева, а ответчиками заявил НБУ и ПриватБанк.