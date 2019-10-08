Во вторник, 8 октября, в Германии потерпел крушение истребитель американских военно-воздушных сил F-16.

Об этом сообщает пресс-служба авиабазы США Шпангдалем.

Самолет ВВС США F-16 Fighting Falcon потерпел крушение в 16:15 (по киевскому времени) около Цеммера во время стандартного тренировочного полета. Это произошло над лесом.

Пилот, по данным авиабазы, успел благополучно катапультировался и получил незначительные травмы.

Самолет был приписан к 480-й истребительной эскадрилье, 52-му истребительному крылу, авиабаза Шпангдалем, Германия.



Пожарные готовят свое снаряжение возле места крушения истребителя F-16. Фото: dailymail.co.uk



Истребители F-16 на авиабазе Шпангдалем, Германия, 1 октября. Фото: spangdahlem.af.mil

Напомним, в сентябре во Франции в департаменте Морбиан разбился бельгийский истребитель F-16. После контакта с землей самолет взорвался. Двое пилотов самолета остались невредимыми.

А в мае в США истребитель F-16 рухнул на складское помещение рядом с территорией авиабазы в Калифорнии. Пилот истребителя успел катапультироваться.