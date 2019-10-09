9 октября НБУ снизил курс доллара на 17 копеек - до 24,70 грн. В обменках доллар утром покупают за 25,02 грн, продают за 25,08 грн. Межбанк откроется с 10:00. В банках с утра доллар покупают от 24,20 до 25 грн, продают - от 24,85 до 25,60 грн.

"Страна" следит за тем, что сегодня происходит с курсом доллара на межбанке, в банках и обменках. Материал обновляется в течение дня.

Курс доллара 9 октября

Курс НБУ сегодня - 24,70 грн, то есть доллар подешевел на 17 копеек по сравнению со вчерашним днем.

Торги на межбанке, которые влияют на курсы в банках и обменках, откроются в 10:00. Вчера межбанк закрылся с котировками 24,73 грн - покупка и 24,76 грн - продажа.

В обменках по состоянию на 08:00 средняя покупка 25,02 грн, средняя продажа - 25,08 грн.

Фото: minfin.com.ua

В банках курс доллара с утра был такой: покупка - от 24,20 до 25 грн, продажа - от 24,85 до 25,60 грн.

Прогнозы

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб предполагает, что уже курс доллара будет расти в течение этой недели. На межбанке может торговаться в районе 25,3 грн, а наличный доллар в банках достигнет котировок 25,2/25,5 грн.

Финансовые аналитики считают, что курс доллара к концу 2019 года будет отличаться от заложенного в бюджете на уровне 28,2 грн. По словам старшего аналитика Forex Club Андрея Шевчишина, средний курс – 26-27 грн/доллар, на конец 2019 года – 26,5 грн/доллар.

Эксперты Министерства финансов, НБУ, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Государственной службы статистики, представительства МВФ в Украине прогнозируют, что в 2020 году курс доллара в среднем составит 27,3 гривны.