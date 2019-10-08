В Украине в среду, 9 октября, по-прежнему будет держаться прохладная погода, во многих регионах ночью температура воздуха опустится ниже нуля. Об этом свидетельствует прогноз погоды, опубликованный на сайте Укргидрометцентра.

В западных областях ночью 7 октября будет теплее, чем в других регионах: температура воздуха будет держаться на уровне +4...+6 градусов. Днем воздух прогреется до +10...+15, а в Ужгороде - до +18 градусов. Вероятны небольшие дожди - о Львове, Луцке, Ровно, Тернополе и Ужгороде.

Осадки также ожидаются в северных регионах - Житомире, Чернигове, Сумах и Киеве. Днем тут будет прохладнее - +9...+12 градусов, ночью ожидается +2...+5 градусов. В центральных областях - без осадков. Днем температура воздуха продержится между отметками +10 и +15 градусов, ночью тут будет холодно: -1...-3 градуса.

Что касается южных регионов, днем там ожидается потепление до +16...+18 градусов, ночью в Херсоне и Николаеве ударят небольшие морозы: -1...-3 градуса. В Одессе будет теплее - +4...+6 градусов. Дождей синоптики не прогнозируют. На востоке страны также будет сухо. Днем +10...+13 градусов. Ночью -1...-3 градуса.

Карта: meteo.gov.ua

Напомним, 8 октября в столице закончился безморозный период, но в конце недели киевлян ждет бабье лето.

Также мы писали, что синоптик анонсировала в Украине масштабное потепление, которое начнется с 13 октября.