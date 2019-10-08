На межбанке в среду, 8 октября, после значительного отката в середине дня, котировки доллара в завершении сессии на нескольких сделках выросли до уровней открытия 24,74-24,76 грн/$.

Об этом сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

"В течение дня предложение валюты преобладало над спросом и курс доллара продолжал опускаться даже после того, как Нацбанк выкупил плановые $30 млн по 24,69. Минимум сегодняшнего дня 24,66-24,68 грн/$", - рассказал о ходе торгов эксперт.

Объем торгов по сравнению со вчерашним днем вырос почти вдвое - до $147 млн. А источником валюты сегодня на межбанке были аграрии.

"Продавали доллар в основном крупные агрохолдинги, получившие выручку от экспортных поставок зерновых, в частности - кукурузы. Продавали валюту и нерезиденты под сегодняшний аукцион Минфина. По предварительным данным иностранцы выкупили все предложенные 3-летние бумаги - 2 млрд грн", - пояснил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Объем свободной ликвидности снизился на 6 млрд грн и составил 98,1 млрд грн, при этом остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 3 млрд грн до 41,8 млрд грн, а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, снизился на 3 млрд грн и составил 56,3 млрд грн.

По прогнозам директора казначейства банка Кредит Днепр Олега Куринного, завтрашние торги пройдут в диапазоне 24,70-24,80 грн/$. Сразу на 10 копеек упали долларовые котировки в банковских обменниках.

Значительная разница между курсом межбанка и улицей стимулировали финансистов активнее опускать ценники на продажу, чтобы стимулировать спрос и больше заработать на объеме.

К вечеру доллары можно было приобрести в среднем по 25,0-25,10 грн/$, а выкупали валюту у населения в рамках 24,50-25,0 грн/$.

"Страна" уже писала, что сегодня происходило с курсом на межбанке, в обменках и банках.

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