В Абу-Даби сотрудники аэропорта случайно обнаружили старейшего жителя планеты. Об этом пишет Daily Mail.

Работники аэропорта в ОАЭ, проверяя документы, обнаружили, что индийскому монаху Сами Шивананда 123 года. В его паспорте указано, что дата его рождения - 8 августа 1896 года. Вероятно, он является самым старым жителем планеты, но подавать заявку в Книгу рекордов Гиннеса он не стал.

На 123 года мужчина, тем не менее, не выглядит. Говоря о секретах своего долгожительства, монах называет йогу, дисциплину и целибат. Когда Шивананда было 5 лет, он лишился родителей, его отдали на воспитание местному гуру.

Позже он стал монахом, отказался от секса, пищи со специями и даже молока, масла и фруктов, считая их слишком "изысканной пищей". Как и положено в его положении, он спит на полу, подкладывая под голову деревянный брусок.

Фото: dailymail.co.uk

Напомним, в январе 2019 года в Японии на 114 году жизни умер старейший мужчина в мире Масадзо Нонака.

А в марте текущего года в Книге рекордов Гиннеса зафиксировали новый рекорд. Самым старым человеком в мире признали Канэ Танака - 116-летнюю жительницу Японии.