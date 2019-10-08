Хозсуд Киева по рассмотрению иска экс-акционеров Приватбанка (Киев) Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года между Минфином и тогдашними акционерами, назначил судебные дебаты на 17 октября.

Об этом стало известно из заседания суда, которое началось в 14:00 во вторник, 8 октября, и продлилось более четырех часов.

"Суд завершил рассмотрение встречного иска Приватбанка. Закончил стадию выяснения обстоятельств дела и назначил судебные дебаты на 10:30 17 октября", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Нацбанка.

Напомним, национализация "Приватбанка" произошла в декабре 2016 года. Мы подробно рассказывали о ее причинах. Также "Страна" сообщала, на каких условиях Коломойский отдал свое детище властям. Впрочем, позже экс-владельцы банка заявили о том, что национализация была проведена незаконно.

В конце февраля 2019 года хозсуд Киева со второй попытки принял к рассмотрению иск Коломойского и Triantal, владевших соответственно 41,6% и 16,5% акций "Приватбанка", о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года. Однако судебные споры на этом не завершились. Например, в апреле Коломойский подал пять новых исков в Хозяйственный суд Киева, а ответчиками заявил НБУ и ПриватБанк.