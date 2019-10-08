Приватбанк стал первым среди 3 государственных банков, наблюдательный совет которого утвердил Нацбанк. Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

"Недавно Национальный банк одобрил кандидатуры семи новых членов совета, а кандидатуры двух постоянных членов были утверждены ранее", - говорится в сообщении. В состав наблюдательного совета банка входят глава совета Шэрон Иски, заместитель главы Артем Шевалев, Эран Кляйн, Юлия Мецгер, Сергей Алексеенко, Надир Шейх, Себастьян Шьонайх-Каролат, Роман Сульжик и Ольга Томаш.

Кстати, Кабмин утвердил наблюдательные советы "Ощадбанка", "Приватбанка" и "Укрэксимбанка" 22 мая 2019 года за исключением членов (по одному в каждом банке) по квоте президента.

Напомним, что наблюдательный совет Приватбанка возглавила бывший эксперт МВФ.

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