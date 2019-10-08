Украинский суд должен решить судьбу американца Крейга Ленга, который в 2015 году приехал в Украину, чтобы воевать на Донбассе на стороне сил АТО. В США его подозревают в двойном убийстве и требуют его экстрадиции. Ленгу грозит смертная казнь. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Ленг - бывший американский военный. Участвовал в боевых действиях в Ираке и Афганистане. В Украину он приехал в 2015 году и присоединился к "Правому сектору", с которым воевал более 1,5 лет на Донбассе. Когда появилась легальная возможность, Ленг вместе с бойцами "Грузинского легиона" подписал контракт с ВСУ. Несколько месяцев служил на передовой в районе Светлодарской дуги.

Однако позже стало известно, что США требует экстрадиции Ленга. Его задержали, так как он был объявлен в международный розыск. В сентября 2019 года винницкий суд рассмотрел дело. Прокурор ходатайствовал об аресте американца для возможной дальнейшей экстрадиции военного на территорию США.

"Инкриминируемые Ленгу преступления, согласно законодательству Украины, соответствуют статьям 185, 187, часть 2 статьи 115 и являются предпосылкой для экстрадиции поскольку предусматривают лишение свободы. Согласно законодательству Украины, это преступления - кража, разбой, убийство", - сообщил прокурор.

Согласно опубликованным материалам уголовного дела, он вместе с соратником разместил в Интернете объявление о продаже нескольких единиц оружия. В апреле 2018 на предложение откликнулась пожилая пара. Операцию договорились провести в небольшом городке во Флориде. После того, как супруги прибыли в условленное место, Ленг с другом, по версии следствия, застрелили покупателей. Правоохранители предполагают, что убийство произошло с целью грабежа. С собой у погибших было три тысячи долларов.

"Дело в том, что, по данным ФБР, им нужны были эти три тысячи долларов для того, чтобы оплатить поездку в Венесуэлу. Там они планировали принять участие в боевых действиях на стороне сил, которые противостоят правительству страны", - поясняет корреспондент "Радио Свобода" Крис Миллер.

Но это не единственная уголовное дело в США, где фигурирует имя Крейга Ленга. Согласно данным ФБР, пока военный находился в Украине, он контактировал с другими американцами, которые хотели попасть на Донбасс, и обращались к нему за помощью.

Адвокаты американца считают, что Украина не должна выдавать Ленга власти США, поскольку там ему может грозить смертная казнь. Сам он утверждает, что не совершал тех преступлений, которые ему инкриминируют. По словам Ленга, он прекратил свое участие в войне на Донбассе и теперь живет гражданской жизнью. Преподает английский. Нашел девушку в Украине. Пара ждет ребенка.

Суд в Виннице не удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте бывшего военного. Ленга отпустили из-под стражи. Следующие 60 дней он должен находиться под круглосуточным домашним арестом

Видео: YouTube/ Радіо Свобода Україна

Напомним, в конце сентября сотрудники Федерального бюро расследований США (ФБР) арестовали американского военнослужащего, который собирался уехать в Украину, чтобы вступить в батальон "Азов" и воевать. Он был знаком с Ленгом. Они обсуждали в социальной сети изготовление бомб.

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