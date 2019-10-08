Во вторник, 8 октября, курс гривни на межбанковском валютном рынке упал до 24,7475 грн/$1 с 24,7400 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, котировки гривни к окончанию торгов составили 24,73-24,765 грн/$1, тогда как Нацбанк на 9 октября установил официальный курс 24,707021 грн/$1.

По информации Нацбанка, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 8 октября укрепился до 24,6918 грн/$1 с 24,8801 грн/$1.

Кроме того, в Национальном банке Украины повысили официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 9 октября до 24,707021 грн/$1 по сравнению с 24,867568грн /$1 на 8 октября 2019г.

Ранее сообщалось, что гривня начала неделю на межбанке с укрепления на 6 копеек.

Также мы писали, что банкиры рассказали, долго ли ещё будет падать курс гривни.