В Киеве во вторник, 8 октября, завершился безморозный период, который продолжался с 30 марта. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Температура в столице сегодня впервые этой осенью опустилась до -0,3 градусов, а это значит, что закончился безморозный период, который длился с 30 марта - в общем 192 дня. В обсерватории уточняют, что обычно по климатической норме это случается 18 октября, а средняя продолжительность морозного периода составляет в столице 188 дней. Несмотря на это, киевлян еще ждет "бабье лето", которое начнется в конце текущей недели.

Климатологи обсерватории сообщают, что кратчайшие безморозный период в столице были в 1902 и 1945 - только 144 дня, а длинные - 223 дня в 2008 и 2013 годах.

Напомним, синоптик опубликовала фото первых снежинок, выпавших в замерзающем Киеве.

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