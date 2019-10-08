Херсонский горсовет во время внеочередной сессии поддержал обращение к президенту и Верховной Раде относительно недопущения капитуляции Украины в российско-украинской войне из-за подписания формулы Штайнмайера, пишет Укринформ.

"Ни при каких условиях не допустить предоставления "особого статуса" оккупированным территориям ни по т. н. "формуле Штайнмайера", ни путем внесения изменений в законодательство Украины", - говорится в обращении.

Как сообщается, за решение об обращении проголосовали 28 депутатов, 6 депутатов воздержались.

Кроме того, депутаты отметили, что выборы в органы местного самоуправления на временно оккупированных территориях необходимо проводить только после полной деоккупации, завершения административно-территориальной реформы и полной перепаспортизации всего населения.

"Абсолютно принципиальная позиция - не может быть капитуляции, сдачи земель и людей, которые там живут", - заявил мэр Херсона Владимир Николаенко.

Кроме того, в Ровно все 45 присутствовавших в зале депутатов облсовета также приняли обращение к президенту Зеленскому относительно реализации формулы Штайнмайера. Об этом сообщает сообщает UA:Рівне.

Первоначально документ назывался "Об обращении Ровенского областного совета к президенту Украины о недопущении реализации формулы Штайнмайера, которая является неприкрытой сдачей национальных интересов и началом капитуляции Украины в российско-украинской войне", но затем слово "недопущение" из текста убрали.

К слову, Ровенский облсовет уже пытался принять это обращение 3 октября, но тогда не удалось собрать кворум.

Скриншот: Facebook/UA: Рівне

Ранее с протестом против реализации "формулы Штайнмайера" выступили Львовский, Ивано-Франковский и Хмельницкий облсоветы, а также Сумской и Кропивницкий горсоветы.

Напомним, 1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала формулу Штайнмайера по выборам на оккупированном Донбассе и объяснил, что они пройдут только после вывода все войск и по Конституции и законам Украины.