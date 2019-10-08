По китайскому телевидению перестали показывать трансляции матчей Национальной баскетбольной ассоциации и мультсериал "Южный парк".

Причиной отмены трансляций матчей НБА стал пост в Twitter генерального менеджера команды Houston Rockets Дэрила Мори. Он опубликовал картинку с надписью: "Сражайся за свободу. Поддержи Гонконг". После этого его раскритиковали не только все представители Китая, которые к тому же отказались от сотрудничества с командой, но и владелец Brooklyn Nets Джозеф Цай. Также НБА выступила с собственным заявлением, в котором заявлялось, что сообщение Мори "оскорбило многих друзей и поклонников лиги в Китае".

Несмотря на то, что первоначальное сообщение было удалено через несколько часов после публикации, а позже Мори написал, что "не хотел, чтобы твит оскорблял фанатов Rockets и друзей в Китае", 8 октября спортивный канал Центрального телевидения Китая отменил трансляций всех матчей НБА.

"Мы заметили заявление комиссионера НБА Адама Сильвера относительно неподобающего комментария генерального менеджера команды Houston Rockets Дэрила Мори о Гонконге. Сильвер высказался в поддержку права Мори на свободу слова. Мы выражаем в связи с этим решительное недовольство и протест. Полагаем, что любые высказывания, бросающие вызов государственному суверенитету и общественной стабильности, не подпадают под категорию права на свободу слова", - говорится в заявлении канала.

Показ мультсериала "Южный парк" по китайскому телевидению приостановили из-за его серии Band in China ("Группа в Китае", что звучит сходно с banned in China, то есть "запрещено в Китае"). По сюжету герои Стэн, Джимми, Кенни и Баттерс создают музыкальную группу, которая становится очень популярной. Затем про музыкантов хотят снять фильм, но сценарий к нему все время меняют, чтобы он соответствовал нормам местной интернет-цензуры.

Кроме того, Рэнди Марша за попытку продать марихуану отправляют в трудовой лагерь, где он должен произносить речи во славу Коммунистической партии Китая и где также содержится Винни-Пух (в 2017 году в Китае начали блокировать изображения и упоминания Винни-Пуха, это связывают с тем, что с ним нередко сравнивают Си Цзиньпина).

Видео: YouTube/ South Park Studios

Напомним, массовые протесты среди населения Гонконга начались в начале июня после внесения закона об упрощенной процедуре экстрадиции подозреваемых в другие страны, включая материковый Китай. А недавно полиция Гонконга снова применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

Также мы писали, что миллионеры Гонконга из-за протестов пытаются переехать в Ирландию.