Глава комитета Госдумы России по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено в ближайшее время. Об этом сообщает Грузия Online.

Соответствующее заявление Калашников сделал по итогам встречи с представителями оппозиционной фракции "Альянс патриотов Грузии". "Конкретных сроков я вам сейчас не назову. Думаю, что в ближайшее время мы могли бы на это рассчитывать", - рассказал Калашников.

В Кремле ранее заявили, что восстановление авиасообщения возможно лишь после того, как в Грузии прекратятся "русофобские" настроения.

Напомним, что летом из-за скандала с российскими депутатами, которые появились в грузинском парламенте, 20 июня вечером в Тбилиси начались массовые протесты. После этого российские власти сообщили о запрете полетов для грузинских авиакомпаний в Россию с 8 июля.

Напомним, что в Грузии снова призвали Россию вернуть авиасообщение между странами.

Также читайте о том, что президент Грузии заявила, что хочет наладить диалог с Россией.