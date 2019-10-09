Украинская сборная проведет отборочный матч к Евро-2020 против Литвы. Игра состоится в пятницу, 11 октября, на харьковском стадионе "Металлист".

Как считают букмекеры, фаворитом является украинского тренера Андрея Шевченко. Так, букмекеры из William Hill предлагают сделать ставку на победу Украины с коэффициентом 1,05, а на успех литовских футболистов - 36,0. Ничью в конторе оценили в 12,0.

Скриншот: sports.williamhill.com

Контора bet365 предлагает похожие котировки, принимая ставки на победу подопечных Шевченко - 1.08, а на успех литовской сборной - 26.00, на ничью можно поставить с коэффициентом 10.00.

Скриншот: bet365.com

Напомним, матчи между сборными Украины и Литвы начнется 11 октября в 21:45 по киевскому времени. Ранее "Страна" писала когда и где смотреть матч Украина- Литва.

Также сообщалось, что матч Украина - Литва рассудит австрийская бригада арбитров.